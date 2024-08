Vizepräsidentschaftskandidat Walz erklärt seinen Freiheitsbegriff

"Freiheit" ist eines der großen Themen, die Kamala Harris in ihrer Kampagne betont. Dass auf ihren Wahlkampfveranstaltungen der Song "Freedom" der amerikanischen Sängerin Beyoncé läuft, ist kein Zufall. Bei seiner Rede auf dem Parteitag der Demokraten stellt sich Tim Walz, der Kandidat für die Vizepräsidentschaft, in seiner zweiten großen Rede seiner Partei und der Nation vor – und dabei erklärt er auch, was er unter Freiheit versteht.



Zunächst bedankt er sich bei den Delegierten für das Vertrauen. Die Nominierung als Vize-Kandidat sei die "Ehre seines Lebens", er wolle sie gerne annehmen.



Im Anschluss grenzt er sich von den Republikanern ab. Diese würden Freiheit stets zum Vorteil großer Unternehmen und Banken auslegen und zum Nachteil der Umwelt und der Bürger in den USA. Er hingegen verstehe Freiheit so: Amerikaner sollen Waffen tragen dürfen, aber Kinder sollen die Freiheit haben, nicht von Schießereien in Schulen bedroht zu sein. Freiheit bedeute auch, sich als Frau für eine Abtreibung entscheiden zu können, sagt Walz. "Und die Regierung soll sich verdammt noch mal aus euren Schlafzimmern raushalten."



Um die Delegierten auf den Wahlkampf einzustimmen, greift der ehemalige Football-Trainer zu einer Football-Metapher. Er habe bisher nicht viele große Reden gehalten, sagt der Gouverneur von Minnesota, dafür aber könne er Kabinenansprachen halten. "Team, wir sind im vierten Viertel und wir liegen um ein Field Goal zurück. Aber wir sind in der Offensive und haben den Ball.“



