Danach wiederholt Biden vieles von dem, womit er in den Präsidentschaftswahlkampf gezogen war. Biden sagt, die Demokratie sei gefährdet und müsse geschützt werden. Und er erzählt erneut die Geschichte, warum er sich entschieden habe, 2020 gegen Donald Trump anzutreten: 2017 marschierten in Charlottesville im Bundesstaat Pennsylvania Rechtsextreme auf, dabei fuhr ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge, es gab eine Tote und mehr als ein Dutzend Verletzte. Der damalige US-Präsident Trump relativierte die Aufmärsche und die rechtsextreme Gewalt und sagte: "Es gab gute Leute auf beiden Seiten". Diese Reaktion habe ihn dazu bewegt, sich um das Amt zu bewerben, erläutert Biden.



Im Anschluss erinnert er an das, was ihm während seiner Amtszeit geglückt sei. Er verweist auf seine Wirtschaftspolitik, seine Investitionen in die Infrastruktur und den Ausbau der Krankenversicherung.



Zu Trump sagt er, dessen Politik habe das Land unsicherer gemacht und Freiheiten für Frauen eingeschränkt, mit Blick auf die Abtreibungspolitik. Trump sei es auch gewesen, der eine schärfere Politik an der US-Außengrenze verhindert habe, sagt Biden. Tatsächlich hatte Trump Anfang des Jahres auf einige Kongress-Abgeordnete eingeredet, nicht für ein Gesetz der Demokraten zu stimmen, das eine restriktivere Migrationspolitik an der Grenze zu Mexiko bedeutet hätte. Beobachter sahen darin ein Manöver, Migration und Einwanderung zum Wahlkampfthema zu machen.



Trump spreche außerdem in der Öffentlichkeit schlecht über die USA, wirft Biden ihm vor. "Er sagt, die USA verlieren. Aber das stimmt nicht. Er ist ein Verlierer", ruft Biden.