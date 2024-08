Weniger als drei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl bereiten die Demokraten in Chicago ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris mit einem pompösen Nominierungsparteitag die große Bühne. Zu der viertägigen Veranstaltung werden Zehntausende Teilnehmer im United Center erwarten, wo sonst die Basketballprofis von den Chicago Bulls ihre Heimspiele austragen. Mehrere US-Sender übertragen das Spektakel live, die Aufmerksamkeit ist Harris und ihrem Vize Tim Walz also gewiss.Das Hauptprogramm auf der Bühne spielt sich abends ab - also jeweils in der deutschen Nacht. Die Versammlung zieht sich damit bis in den deutschen Freitag. Die Partei hat das genaue Programm noch nicht veröffentlicht - einige prominente Redner stehen aber schon fest: Den Auftakt macht am Montag, der sich erst im Juli aus Altersgründen aus dem Wahlkampf zurückgezogen hat. Es dürfte eine Art Abschiedsrede eines Mannes werden, der die amerikanische Politik mehrere Jahrzehnte geprägt hat. Auch seine Frau, First Lady, wird sprechen und sicher ihre bedingungslose Unterstützung für Vizepräsidentin Harris kundtun. Auch die 2016 als erste Frau Präsidentschaftskandidatin der Partei war , steht laut Medienberichten auf der Rednerliste des ersten Abends.Am Dienstag steht ein weiteres prominentes Demokraten-Paar auf der Bühne:. Nachdem die beiden erst verdächtig lange geschwiegenen hatten, hat Harris Wahlkampfteam ein Video veröffentlicht, in dem der Ex-Präsident und seine Frau ihr am Telefon sagen, dass sie eine „fantastische Präsidentin“ wäre. Gemäß der Tradition früherer Parteitage sprichterst zum Abschluss am letzten Abend – und wird dann ihre Kandidatur wohl offiziell annehmen.dürfte am Mittwoch reden, genau wie Ex-Präsident