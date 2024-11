Der republikanische Senator aus dem Bundesstaat Florida, Marco Rubio, soll Außenminister in der künftigen US-Regierung werden. Das teilte Donald Trump in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Damit bestätigte er die Personalie, die schon seit Tagen die Runde machte. Rubio sieht China als außenpolitische Bedrohung für die USA. Er gilt als starker Befürworter der Nato und unterstützt sowohl Israels Krieg im Gazastreifen als auch die Angriffe auf die Hisbollah in Libanon. Rubio fordert, genau wie Trump, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden - dazu plädiert er für Verhandlungen, die dazu führen könnten, dass Kiew Gebiete aufgibt.Außerdem kündigte Trump an, dass Tulsi Gabbard Geheimdienstkoordinatorin wird. „Als ehemalige Bewerberin für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hat sie breite Unterstützung in beiden Parteien - jetzt ist sie stolze Republikanerin!“, heißt es in der Mitteilung. Gabbard war Mitglied der Demokraten, bis sie im Oktober 2022 ankündigte, die Partei zu verlassen und unabhängige Abgeordnete zu werden. Republikanerin ist sie seit Oktober 2024. Präsidentschaftskandidatin wollte sie im Jahr 2020 werden, wurde aber nicht nominiert. Außerdem ist Gabbard Buchautorin und war beim Militär - unter anderem diente sie im Irakkrieg. Sie war die erste Hindu im US-Kongress.Und noch eine dritte Personalie gab Trump bekannt: Der radikale Kongressabgeordnete Matt Gaetz wird Justizminister und Chefankläger. Der 42 Jahre alte Anwalt sitzt seit 2017 im Repräsentantenhaus und zählt dort zu den Hardlinern. Er vertritt rechte Positionen und verbreitet regelmäßig Verschwörungstheorien. Er ist Abtreibungsgegner, lehnt die gleichgeschlechtliche Ehe ab und stellt sich gegen Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine. Nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol machte Gaetz ohne Belege die „Antifa“ (Antifaschistische Gruppen) für die Gewalt verantwortlich. Das Justizministerium ist traditionell eigentlich ein rechtsstaatliches Gegengewicht zur Macht des Präsidenten. Der Kabinettsposten des "Attorney General" entspricht dabei nicht genau dem des deutschen Justizministers: Während sich dieser in Deutschland nur gewisse Aufgaben bei der Strafverfolgung mit dem Generalbundesanwalt teilt, werden diese in den USA in einem Amt vereinigt.