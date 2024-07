Parteispitze der Demokraten will Biden-Nominierung vorziehen

Wahl in den USA

Diverse Demokraten zweifeln öffentlich an der Fitness und geistigen Gesundheit des US-Präsidenten. Nun will die Parteiführung offenbar Fakten schaffen, indem sie Biden so schnell wie möglich als Präsidentschaftskandidat nominiert.