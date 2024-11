Biden: „Wir akzeptieren die Entscheidung, die das Land getroffen hat“

Der US-Präsident wendet sich mit einer Rede an die Nation. Das amerikanische Volk verdiene eine friedliche und geordnete Machtübergabe, sagt Biden in Washington. Das habe er am Vortag auch Donald Trump gesagt, als er ihm per Telefon zum Wahlsieg gratulierte.



Auch mit Kamala Harris habe er gesprochen. Sie und ihr Team sollten stolz sein auf ihren Wahlkampf, sagt Biden. Ein Wahlkampf sei ein Wettbewerb, man wähle einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus. Diesen Kampf habe man verloren. Der Demokrat betont: „Wir akzeptieren die Entscheidung, die das Land getroffen hat.“ Das Wahlsystem des Landes sei ehrlich, fair und transparent, man könne ihm vertrauen. Gleichzeitig macht Biden den Demokraten Mut. „Eine Niederlage bedeutet nicht, dass wir besiegt wurden“, sagt er. „Rückschläge sind unvermeidlich, aber Aufgeben ist unverzeihlich.“ Man müsse für das Amerika, von dem man träume, weiterkämpfen.





Etwa acht Minuten spricht Biden vor dem Weißen Haus, der Ton ist versöhnlich. Mehrmals nimmt er Bezug auf die lange Geschichte der USA und ihrer Demokratie. Zum Schluss der Ansprache appelliert Biden: „Vergesst nicht, was wir alles erreicht haben.“ Man habe Amerika zum Besseren verändert. In den letzten Wochen bis zur Amtsübergabe gelte es nun, das zu Ende zu bringen, was man angefangen habe.



Die Worte des Staatschefs seien beruhigend, wenn man bedenke, dass sogar von einem möglichen Bürgerkrieg die Rede gewesen war, schreibt US-Korrespondent Peter Burghardt über Bidens Auftritt: