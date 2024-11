Am Samstag haben sich Tausende US-Bürger in New York und Washington DC versammelt, um nach der Wiederwahl Donald Trumps zum Präsidenten zu protestieren. Gewerkschaften, Einwandererrechtsgruppen und LGBTQ+-Befürworter hielten bei einem Marsch unter dem Motto „Protect Our Futures“ Banner unter anderem mit der Aufschrift „Wir geben nicht nach“ hoch, als sie vor dem Trump International Hotel & Tower am Columbus Circle demonstrierten, berichtet der britische Guardian In Washington DC versammelten sich Demonstranten des sogenannten „Women's March" vor den Büros der Heritage Foundation, um den konservativen Thinktank zu kritisieren, der das umstrittene Projekt 2025 veröffentlicht hat. Die Kundgebung wurde organisiert, um für den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen einzutreten und „als eine Chance, Gemeinschaft und Macht nach den Wahlen 2024 aufzubauen“, so ein Sprecher des Women's March gegenüber CNN Der Women's March plant eine weitere Demonstration in Washington DC am 18. Januar, zwei Tage bevor Donald Trump für seine zweite Amtszeit als Präsident inauguriert wird.