Der Republikaner Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl für sich entschieden und kehrt nach vier Jahren ins Weiße Haus zurück. Nach Berechnungen des Senders CNN gewann der 78-Jährige in ausreichend vielen Bundesstaaten, um die Mehrheit von 270 der 538 Wahlleute im sogenannten Electoral College hinter sich zu versammeln. Der 45. US-Präsident wird damit auch der 47. sein.Den Ausschlag zum Sieg über seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris gaben Trumps Erfolge in den Swing States , die in den vergangenen Jahren nicht fest in der Hand einer der beiden großen Parteien waren. Noch sind nicht alle Stimmen in allen Bundesstaaten ausgezählt, doch Harris' Niederlagen in Georgia, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsion haben ihr die Chancen auf den Wahlsieg verbaut. Auch in den meisten oder gar allen anderen Swing States dürfte Trump gewinnen. Anders als 2016 bei seinem Sieg gegen Hillary Clinton liegt der Republikaner zudem beim sogenannten Popular Vote vorn. Trump kommt also nicht nur auf die Mehrheit der Wahlleute, sondern auch auf die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen.Die USA stehen vor einem historischen Machtwechsel: Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten zieht mit Trump ein verurteilter Straftäter ins Weiße Haus ein. Seine Republikaner haben künftig zudem die Mehrheit im Senat inne Im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, die Migrationspolitik des Landes massiv zu verschärfen. Er plant außerdem, hohe Zölle auf ausländische Importe in die USA zu verhängen. Dies dürfte die Inflation im Land wieder anheizen. Außenpolitisch steht Trump für einen unberechenbaren Kurs. Er könnte die künftige Rolle der Vereinigten Staaten in internationalen Bündnissen und die transatlantische Zusammenarbeit etwa in der Nato auf den Kopf stellen. Insbesondere für die Ukraine ist das Wahlergebnis wohl eine schlechte Nachricht. Mit einem US-Präsidenten Trump dürfte die militärische Unterstützung für das von Russland angegriffene Land bei Weitem nicht so verlässlich sein wie bislang mit Joe Biden.