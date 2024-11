Erste Wahllokale schließen – das ist der Zeitplan

An vielen Orten ist der Wahltag noch in vollem Gange - in anderen Bundesstaaten schließen bereits die ersten Wahllokale. Was passiert wann, was haben Beobachterinnen und Beobachter der Wahl in Deutschland zu erwarten?



Die ersten Wahllokale schließen um 0 Uhr deutscher Zeit. Das sind die in den Bundesstaaten Indiana und Kentucky. Um 1 Uhr deutscher Zeit folgen die ersten Wahllokale in vier weiteren Staaten, darunter Florida und der Swing State Georgia. Um 1.30 Uhr folgen Wahllokale in unter anderem Ohio und West Virginia. Auch die Büros im Swing State North Carolina schließen dann. Die Ergebnisse aus den Swing States werden mit besonderer Spannung erwartet. Sieben Swing States gibt es traditionell in den USA, bei dieser Wahl kommt ein achter Wackelkandidat dazu: Iowa geht traditionell an die Republikaner, Umfragen zufolge liegen aber aktuell die Demokraten vorne.



Eine lange Liste an Wahllokalen schließt um 2 Uhr. Darunter sind die in den Swing States Pennsylvania und Michigan. Um 3 Uhr folgen gleich zwei Swing States, nämlich Wisconsin und Arizona, plus der Wackelkandidat Iowa. Auch die New Yorker können bis 3 Uhr abstimmen. Um 4 Uhr schließen die Wahllokale im Swing State Nevada, um 5 Uhr Washington und Kalifornien.



Das Schlusslicht bilden Alaska und Hawaii: Hier schließen die Wahllokale um 6 Uhr morgens deutscher Zeit.