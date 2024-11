Kamala Harris äußert sich zur Wahl

Die Kandidatin der Demokratin wird wohl noch am Mittwoch ihre Niederlage einräumen. Sie soll um 16 Uhr Ortszeit sprechen, das entspricht 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das teilt ihr Büro mit. Auch ihr Ehemann Douglas Emhoff wird laut dem Weißen Haus dabei sein. Die Rede soll in ihrer alten Hochschule, der Howard University in Washington, D. C., stattfinden. Vorigen Medienberichten zufolge hat der Co-Chef ihres Wahlkampfteams, Cedric Richmond, angekündigt, dass sie sich heute mit einer Rede „nicht nur an ihre Anhänger, sondern an die Nation" wenden werde.



Ursprünglich wollte Harris bereits in der Wahlnacht auf einer Wahlparty auf dem Gelände der Howard University vor ihre Anhänger treten. Dies sagte sie jedoch ab, nachdem klar geworden war, dass der Republikaner Donald Trump sich in entscheidenden Bundesstaaten durchsetzen konnte.



Dem Sender NBC News zufolge wird Harris zudem im Laufe des Tages (amerikanischer Zeit) außerdem Trump anrufen und ihm persönlich zum Sieg gratulieren. Der Sender beruft sich auf zwei Mitarbeiter der Demokratin. Unter Verweis auf einen Vertreter des Präsidialamts heißt es weiter, Biden werde ebenfalls mit Trump telefonieren und sich öffentlich zu dem Wahlergebnis äußern.



Während Politiker aus verschiedensten Ländern der Welt Donald Trump zum Wahlsieg gratuliert haben, hat sich Harris bisher noch gar nicht geäußert. Weder kommentierte sie ihre eigene Niederlage, noch beglückwünschte sie Trump direkt zur gewonnenen Wahl, wie dies üblich ist.



