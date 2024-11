Zehn US-Bundesstaaten entscheiden über Recht auf Abtreibung

In zehn US-Bundesstaaten stimmen die Wähler an diesem Dienstag nicht nur über die künftige Präsidentin oder den Präsidenten ab, sondern auch über das Recht auf Abtreibung an ihrem Wohnort. Sie entscheiden über verschiedene Referenden, die alle etwas unterschiedlich ausformuliert sind, bei denen es im Kern aber immer darum geht, ob das Recht auf Abtreibung in der jeweiligen Verfassung des Bundesstaats verankert werden soll.



Im Swing State Arizona sollen Abtreibungen mit dem sogenannten „Vorschlag 139“ bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubt werden, also bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Damit wäre der Standard des „Roe vs. Wade“-Urteils, das der Supreme Court 2022 kippte, in dem Staat wieder hergestellt. Derzeit sind Abtreibungen in Arizona auf die ersten 15 Schwangerschaftswochen beschränkt. In South Dakota hingegen sind Abtreibungen derzeit grundsätzlich illegal. Die Wähler sollen am Dienstag entscheiden, ob ein Recht auf Abtreibung in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen wieder eingeführt wird.



Hintergrund der Referenden ist ein wegweisendes Urteil des Obersten Gerichts der Vereinigten Staaten. Dieses hatte 2022 geurteilt, dass aus der US-Verfassung kein landesweit gültiges Recht auf Abtreibung abgeleitet werden kann. Seitdem können die Bundesstaaten selbst über Fristenlösungen oder Strafbarkeit entscheiden. In rund 20 republikanisch regierten Bundesstaaten wurden Gesetze verabschiedet, die Abtreibungen einschränken oder weitgehend verbieten. Der Erfolg der Abtreibungsgegner vor Gericht entpuppte sich indes als zweischneidig. Denn in der Folge entschieden sich Bürgerinnen und Bürger mehrerer Staaten per Referendum für den Erhalt einer liberalen Regelung.



