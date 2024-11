Südkorea bespricht nordkoreanische Truppenbewegungen mit Trump

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol und der designierte US-Präsident Donald Trump sprachen in einem Telefongespräch über Nordkoreas militärische Zusammenarbeit mit Russland. Auch ging es dabei um die Anwesenheit nordkoreanischer Truppen in Russland, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Details aus dem Gespräch sind nicht bekannt.



Südkorea werde „seinen Frieden verteidigen, indem es mit der neuen Regierung in Washington eine perfekte Sicherheitslage schafft“, sagte Yoon am Donnerstag auf einer landesweit im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz im Anschluss an das Telefonat. In Südkorea sind etwa 28 500 US-Soldaten stationiert, um Nordkorea abzuschrecken. Yoon und Trump hätten ein Treffen in naher Zukunft vereinbart, und Yoon versprach, die Zusammenarbeit mit den USA unter einer Trump-Regierung zu verstärken.



Währenddessen befürchtet Südkorea nach Trumps Wahl zum nächsten Präsidenten negative Auswirkungen auf die eigene Wirtschaft: Der südkoreanische Finanzminister Choi Sang-mok erklärte bei einem Treffen mit anderen Wirtschaftspolitikern in Seoul: „Wenn der vom designierten Präsidenten Trump betonte politische Kurs umgesetzt wird, dürften die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft erheblich sein.“ Die Regierung werde deshalb neue beratende Gremien einrichten. Südkoreas Wirtschaftswachstum ist stark vom Handel abhängig. Trumps Wahlsieg ließ den Won über Nacht auf ein Zweijahrestief fallen.