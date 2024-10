Die grüne Kandidatin könnte Kamala Harris entscheidende Stimmen wegnehmen. Doch die 74-Jährige tritt wieder an – und lässt sich nicht einmal von Appellen aus der eigenen Familie beirren.

Von Christian Zaschke, New York

Eigentlich hat die Demokratische Partei in diesem Wahlkampf genug mit Donald Trump zu tun. Zuletzt aber musste sie ihre Aufmerksamkeit wohl oder übel auch auf Jill Stein richten, die Präsidentschaftskandidatin der Grünen. In den Umfragen steht Stein bei rund einem Prozent der Stimmen, sie wird also eher nicht ins Weiße Haus einziehen. Aber sie könnte dazu beitragen, dass Trump dort einzieht.