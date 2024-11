Von Peter Burghardt, Washington

Der Tag nach Amerikas Wahl nähert sich schon dem Abend, als Kamala Harris ihre letzte Rede als Kandidatin hält. Es wird ihre schwerste Rede und auch ihre beste, obwohl sie seit drei Monaten ständig auf Bühnen steht. Am Dienstag vergangener Woche sprach die Vizepräsidentin vor einigen Zehntausend Menschen an der Ellipse am Weißen Haus, ihre Chancen gegen Donald Trump schienen zu diesem Zeitpunkt auf einmal wieder gestiegen zu sein.