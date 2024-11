Bei der US-Präsidentschaftswahl liefern sich die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris und der Republikaner Donald Trump das erwartet enge Rennen. Als die Wahllokale um sechs Uhr morgens deutscher Zeit in den letzten Bundesstaaten Alaska und Hawaii schlossen, hatte der frühere Präsident Trump bereits 230 Elektoren-Stimmen gesammelt - für den Sieg sind mindestens 270 nötig. Trump gewann wie erwartet deutlich in bevölkerungsreichen Staaten wie Florida und Texas und wurde kurz nach Schließung der Wahllokale zum Sieger in zahlreichen konservativen Staaten im Süden und Mittleren Westen erklärt. Außerdem entschied er den ersten von sieben als wahlentscheidend eingestuften Swing States für sich: North Carolina.

Kamala Harris ihrerseits siegte wie erwartet in Kalifornien, New York, New Jersey sowie mehreren Staaten im Nordosten und kam zunächst auf 182 Wahlleute-Stimmen. Aus den sechs übrigen Swing States liegen bisher keine klaren Ergebnisse vor, allerdings halten die Datenanalytiker der New York Times einen Trump-Sieg zumindest in Georgia für sehr wahrscheinlich. Damit würde der Republikaner 16 weitere Stimmen im Electoral College erreichen.

Eine hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Sollte dieses Szenario eintreten, muss Harris unbedingt in den drei „Blue Wall“-Staaten Michigan (15 Elektoren-Stimmen), Wisconsin (10) und Pennsylvania (19) siegen. Diese einst stark durch Industrie geprägten Regionen konnte Trump 2016 für sich entscheiden, vier Jahre später lag in allen drei Staaten der Demokrat Joe Biden vorne. Harris braucht unbedingt eine sehr hohe Unterstützung von Wählerinnen und Wählern aus Großstädten wie Detroit, Milwaukee und Philadelphia.

Landesweit zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab, 2020 war ein Rekordwert von knapp 66 Prozent erreicht worden. Mit Spannung verfolgt werden auch die Auszählungen der Stimmen in Nevada (6) und Arizona (11), den beiden Swing States im Südwesten. Hier gilt es jedoch als wahrscheinlich, dass es einige Tage dauert, bis ein Ergebnis feststeht.

Als eher positive Trends für die Republikaner ist zu werten, dass etwa die Entscheidung im zunehmend demokratisch dominierten Virginia deutlich knapper aussieht als erwartet – und dass in Bundesstaaten wie Iowa Überraschungen ausblieben. Eine angesehene Meinungsforscherin hatte am Wochenende eine Umfrage veröffentlicht, in der plötzlich Harris vorn lag. Doch am Wahltag materialisierte sich dies nicht.

Bevölkerung ist unzufrieden mit Bidens Bilanz – und der Entwicklung des Landes

Gerade in den ländlich geprägten Gebieten schnitt Trump ersten Analysen zufolge mindestens so stark ab wie 2020, als er Biden unterlag. Diese Niederlage hat der Republikaner bis heute nicht akzeptiert, weshalb viele Beobachter davon ausgehen, dass Trump dies auch 2024 nicht tun würde und alles versuchen könnte, um das Ergebnis noch zu seinen Gunsten zu verändern.

Auch gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Debatte um das bundesweite Recht auf Abtreibung, das ein von konservativen Trump-Richtern dominierter Supreme Court 2022 gekippt hatte, unter Wählerinnen doch nicht so mobilisierend gewirkt habe, wie dies die Demokraten gehofft hatten. So erreichte ein Referendum in Florida, durch das liberale Abtreibungsrechte in der lokalen Verfassung verankert werden sollten, nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP nicht die notwendigen 60 Prozent Zustimmung.

Ein sehr großes Problem für Kamala Harris, die erst Ende Juli nach dem Rückzug von Joe Biden als Kandidatin der Demokraten übernahm, war offenbar die Unpopularität des scheidenden Präsidenten. In mehreren übereinstimmenden Umfragen, etwa von CNN und der New York Times, gaben gerade mal vier von zehn Wählerinnen und Wählern an, dass sie mit Bidens Bilanz zufrieden seien. In der Erhebung der NYT sagten nur 28 Prozent der Befragten, dass sich die USA „in die richtige Richtung“ entwickeln würden.

Vieles spricht dafür, dass die Republikaner künftig den Senat kontrollieren

Neu gewählt werden zudem das Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten sowie 34 der 100 Sitze im Senat. Dort hatten die Demokraten bisher zusammen mit vier unabhängigen Senatoren eine knappe Mehrheit von 51 zur 49 Sitzen, doch es dürfte schwierig werden, die Kontrolle in dieser Parlamentskammer zu behalten. Wie erwartet siegte in West Virginia, wo der langjährige Demokrat Joe Manchin nicht mehr antrat, der Republikaner Jim Justice.

Besonders intensiv blickte man daher nach Ohio und Montana, wo die Demokraten Sherrod Brown und Jon Tester um ihre Wiederwahl kämpfen müssen - und wo Trump recht früh als Sieger feststand. Um sechs Uhr deutscher Zeit sah es nicht danach aus, dass Brown und Tester ihre Sitze würden verteidigen können.

Wer immer Joe Biden im Weißen Haus nachfolgt: Es wäre sehr hilfreich, wenn die eigene Partei auch den Senat kontrolliert, denn dann können Personalentscheidungen zügig getroffen werden. Sowohl für die Berufung von Richtern für den Supreme Court oder Bundesgerichte als auch für Minister oder Botschafterinnen ist eine Mehrheit nötig. Sollte es zu einem Patt von jeweils 50 Stimmen kommen, entscheidet der Vizepräsident.

Im Repräsentantenhaus hatten die Republikaner zuletzt eine knappe Mehrheit von acht Sitzen (220 zu 212), die allerdings im Laufe der vergangenen zwei Jahre immer geringer wurde. Auch deswegen hoffen die Demokraten, dass sie künftig die Mehrheit stellen und ihr Fraktionschef Hakeem Jeffries der nächste Speaker wird. Das Repräsentantenhaus hat gerade in Haushaltsfragen besonders viel Einfluss.