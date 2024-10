Von Peter Burghardt, Washington

Für manche Menschen ist eine Million Dollar eine Stange Geld, zum Beispiel für John Dreher. Erfreut nahm der junge Mann am Samstag auf einer Bühne in Harrisburg einen Scheck entgegen, auf dem dieser Betrag stand – überreicht von einem Wahlkämpfer, der solche Summen aus seiner Portokasse nimmt. Elon Musk verschenkt neuerdings jeden Tag eine Million Dollar, der reichste Mensch der Welt will Donald Trump wieder zum US-Präsidenten machen.