Von Fabian Fellmann, Washington

Susie Wiles wollte nichts sagen, als Donald Trump sie in der Wahlnacht zu sich ans Rednerpult bat. „No, no, no“, schnappte das Mikrofon knapp auf, als die Frau mit der silbergrauen Föhnfrisur und der goldfarbenen Bluse ihm die Hand schüttelte. Sie lächelte und beeilte sich, wieder aus dem Kameraausschnitt zu verschwinden. „Susie bleibt lieber im Hintergrund“, bemerkte Trump. Er nenne sie ja sonst „Ice Baby“. „Schaut her, ihr fehlen die Worte“, sagt er. „So habe ich sie noch nie gesehen, Susie.“