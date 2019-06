27. Juni 2019, 00:43 Uhr US-Präsidentschaftswahl 2020 Erste TV-Debatte der Demokraten im Live-Stream

20 Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur treten in zwei TV-Debatten gegeneinander an. Verfolgen Sie hier die erste Sendung.

In den USA treffen in der Nacht zum Donnerstag zehn der demokratischen Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur 2020 erstmals bei einer Fernsehdebatte aufeinander. Bei dem mit Spannung erwarteten Auftritt in Miami werden unter anderem die Senatorin Elizabeth Warren, New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sowie der ehemalige texanische Abgeordnete Beto O'Rourke auf der Bühne stehen.

Da das Bewerberfeld bei den Demokraten so groß ist, wird es in der Nacht zum Freitag eine zweite Debatte geben. Dann treffen zehn weitere Kandidaten aufeinander, darunter Ex-Vizepräsident Joe Biden, der unabhängige Senator Bernie Sanders und Senatorin Kamala Harris.

Insgesamt haben bislang 25 Bewerber ihren Hut bei den Demokraten in den Ring geworfen - es handelt sich um das größte Feld in der Geschichte der Partei. Die Vorwahlen, bei denen der Kandidat oder die Kandidatin für die eigentliche Wahl im November 2020 gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump bestimmt wird, beginnen im Februar 2020 im Bundesstaat Iowa.