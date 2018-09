14. September 2018, 04:24 Uhr US-Vorwahlen Cynthia Nixon verliert gegen Amtsinhaber Coumo

Als der frühere "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon ihre Stimme abgab, war sie noch zuversichtlich.

Der früherer "Sex and the City"-Star verpasst das Ziel, Gouverneurin im Bundesstaat New York zu werden.

In der demokratischen Vorwahl für das New Yorker Gouverneursamt hat sich Amtsinhaber Andrew Cuomo gegen die Schauspielerin Cynthia Nixon durchgesetzt. Die frühere "Sex and the City"-Darstellerin, die liberale Ansichten vertritt, unterlag ihm am Donnerstag. Cuomo wird damit für eine dritte Amtszeit antreten. Zur Wahl im November wird er gegen den Republikaner Marc Molinaro und die Unabhängige Stephanie Miner kandidieren.

Im Wahlkampf hatte Nixon dem New Yorker Gouverneur unter anderem vorgeworfen, inkompetent und möglicherweise auch korrupt zu sein. Sie begründete das mit dem Schuldspruch gegen einen früheren Topberater Cuomos wegen Bestechung.

Der Amtsinhaber dagegen beschuldigte die Darstellerin und Aktivistin, politisch unerfahren zu sein und in einer fiktiven Welt zu leben. Sein Wahlkampf war zuletzt unter anderem davon geprägt gewesen, Nixons Unterstützung für das jüdische Volk anzuzweifeln. Diese hat zwei jüdische Kinder und verurteilte den Angriff als "schäbig".