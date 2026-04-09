Als in diesem jetzt auch schon wieder ziemlich irren Jahr 2026 zum dritten Mal die Sonne aufging in Amerika, trat der US-Präsident in Palm Beach, Florida, vor die Kameras und sagte: „So etwas hat es noch nie gegeben.“
USADie Demontage des J. D. Vance
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US-Vizepräsident J. D. Vance galt als sicherer Erbe des Maga-Throns. Nun ist er bei Trump in Ungnade gefallen – und fehlt bei einer wichtigen Entscheidung nach der anderen. Was ist passiert?
Von Boris Herrmann, New York
J. D. Vance:Der kommende König von Amerika
Donald Trump scheint, ein Jahr nach dem Amtsantritt, nicht sehr gut in Form, geistig und körperlich. Falls er nicht durchhält, wird sein Vize J. D. Vance der nächste Präsident. Wer ist dieser Mann?
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