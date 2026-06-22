Natürlich muss am Anfang eines Buches über den eigenen Glauben ein Bibelzitat stehen: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“, zitiert J. D. Vance, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, das Matthäusevangelium. „Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte.“ Die Sätze stehen in der Einleitung seines neuen Buches „Communion – Finding My Way Back to Faith“.
US-VizepräsidentJ. D. Vance – der Konvertit, der den Papst belehrt
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Der Mann, der 2028 US-Präsident werden will, hat dem Vatikan „abgedroschene Plattitüden“ vorgeworfen – und benutzt seinen katholischen Glauben als Vehikel zur Macht. Das zeigt auch sein neues Buch.
Von Peter Burghardt und Annette Zoch, Washington
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