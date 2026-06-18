US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat Verbündeten andauernde militärische Nachlässigkeit vorgeworfen und eine umfassende Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa angekündigt. Das sagte er beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Hegseth kritisierte: „Einige der größten Volkswirtschaften der Nato, einige unserer reichsten Länder, Verbündete, die am liebsten über die regelbasierte internationale Ordnung und das Zusammenstehen von Mittelmächten sprechen, scheinen immer noch zu glauben, dass die Ära des Trittbrettfahrens weitergeht.“ Die Alliierten hatten US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr zugesagt, spätestens ab 2035 fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren. Bisher lag das Ziel bei zwei Prozent.