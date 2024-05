Von Fabian Fellmann, Washington

"Respektiert einander" steht auf der Tafel, die beim Eingang des Gaza-Protestlagers steht. "Anmut und Geduld" sowie "transparente Kommunikation" gehören ebenfalls zu den erklärten Regeln des Camps an der George Washington University mitten in der Hauptstadt. Es ist eines von Dutzenden Zeltlagern in den USA, die die Universitätsleitungen bisher nicht von der Polizei räumen ließen.