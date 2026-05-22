Sofern Donald Trump das Ziel hatte, die von ihm angerichtete Verwirrung, wie man so sagt, perfekt zu machen, so ist ihm das wohl gelungen: Nachdem der US-Präsident Anfang Mai den Abzug von 5000 amerikanischen Soldaten aus Deutschland befohlen hatte, stoppte das Pentagon einige Tage später völlig überraschend die bereits laufende Verlegung einer 4000 Mann starken Panzerbrigade – nach Polen. Die Empörung in Warschau und unter Sicherheitspolitikern im US-Kongress war ebenso groß wie die Besorgnis. Und offenbar ließ sich Trump von dem Proteststurm beeinflussen. Am Donnerstagabend kündigte er auf seiner Plattform Truth Social an, „dass die Vereinigten Staaten 5000 zusätzliche Soldaten nach Polen schicken werden“.