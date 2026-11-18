Die Angst vor einer massiven Reduzierung der amerikanischen Soldaten nimmt unter Sicherheitspolitikern in Brüssel ab. Sorgen muss sich aber wohl eine bayerische Gemeinde machen.

Es ist noch nicht so lange her, dass der Name Elbridge Colby in Brüssel Panikattacken ausgelöst hat. Der Staatssekretär aus dem Pentagon und sein Chef, der amerikanische Verteidigungs-, respektive Kriegsminister Pete Hegseth, galten – nicht zu Unrecht – als treibende Kräfte hinter den Plänen, die Zahl der US-Truppen in Europa deutlich zu schrumpfen. Dass Präsident Donald Trump noch vor wenigen Monaten offen damit drohte, Deutschland wegen der angeblich mangelhaften Unterstützung im Krieg gegen Iran dadurch zu bestrafen, dass 5000 amerikanische Soldaten abgezogen werden, trug nicht zur Beruhigung bei.