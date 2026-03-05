Die Bilder wirken, als stammten sie aus einem einschlägigen Kriegsfilm. In Grauabstufungen ist schemenhaft ein Schiff zu erkennen, darüber liegen die schwarzen Linien eines Fadenkreuzes. Dann eine gewaltige Explosion, das Heck des Schiffs wird aus dem Wasser gehoben, zerbricht, Wasser spritzt Dutzende Meter hoch. Bereits nach wenigen Sekunden hat das Schiff deutlich Schlagseite.
Krieg in NahostUS-Torpedo versenkt Kriegsschiff – Iran spricht von „Gräueltat auf See“
Lesezeit: 3 Min.
Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg setzen die USA einen U-Boot-Torpedo ein. Der Angriff ist Teil einer weitreichenden Operation gegen die Marine Irans, die ein klares Ziel hat.
Von Sebastian Gierke
Straße von Hormus:Das Nadelöhr, auf das nun die Welt schaut
Droht durch die Eskalation in Nahost eine Energiekrise wie kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor vier Jahren? Schon jetzt stauen sich an einer der wichtigsten Öl-Transportrouten der Welt etliche Schiffe – weil die Weiterfahrt zu riskant ist.
Lesen Sie mehr zum Thema