Die Bilder wirken, als stammten sie aus einem einschlägigen Kriegsfilm. In Grauabstufungen ist schemenhaft ein Schiff zu erkennen, darüber liegen die schwarzen Linien eines Fadenkreuzes. Dann eine gewaltige Explosion, das Heck des Schiffs wird aus dem Wasser gehoben, zerbricht, Wasser spritzt Dutzende Meter hoch. Bereits nach wenigen Sekunden hat das Schiff deutlich Schlagseite.