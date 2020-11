Hauptquartiere an einem Ort

Die US-Streitkräfte legen die für Europa und Afrika zuständigen Hauptquartiere der Armee zusammen. Kommandiert werden die Landstreitkräfte auf den beiden Kontinenten künftig von General Christopher Cavoli, der zuvor schon der Befehlshaber für Europa war. Unklar ist was das für die bisherigen Standorte heißt. Das deutlich größere Europa-Hauptquartier ist in Wiesbaden angesiedelt, das für Afrika zuständige im italienischen Vincenza. Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat den Abzug Tausender US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Auch sollen Kommandoeinrichtungen in andere Länder verlegt werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass der designierte Präsident Joe Biden diese Pläne zumindest überprüfen lässt.