Zwei Tage lang haben US-Streitkräfte fieberhaft nach dem Soldaten gesucht. Dass Iran ein US-Kampfflugzeug des Typs F-15E abgeschossen hat, war am Freitag bekannt geworden. Ein Besatzungsmitglied – der Pilot – konnte gerettet werden, das andere – der Waffensystemoffizier – wurde vermisst.
Vermisster US-SoldatTrump: „Wir haben ihn!“
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Die USA und Iran haben sich bei der Suche nach einem vermissten US-Soldaten einen Wettlauf geliefert. Nun ist den USA die Rettung gelungen.
Von Charlotte Walser, Washington
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