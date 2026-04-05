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Vermisster US-SoldatTrump: „Wir haben ihn!“

Lesezeit: 3 Min.

Ein „F-15E Strike Eagle“-Flugzeug der US-Luftwaffe, hier bei  einer Flugshow (Archivbild).
Ein „F-15E Strike Eagle“-Flugzeug der US-Luftwaffe, hier bei  einer Flugshow (Archivbild). Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Die USA und Iran haben sich bei der Suche nach einem vermissten US-Soldaten einen Wettlauf geliefert. Nun ist den USA die Rettung gelungen.

Von Charlotte Walser, Washington

Zwei Tage lang haben US-Streitkräfte fieberhaft nach dem Soldaten gesucht. Dass Iran ein US-Kampfflugzeug des Typs F-15E abgeschossen hat, war am Freitag bekannt geworden. Ein Besatzungsmitglied – der Pilot – konnte gerettet werden, das andere – der Waffensystemoffizier – wurde vermisst.

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