Zwei Tage lang haben US-Streitkräfte fieberhaft nach dem Soldaten gesucht. Dass Iran ein US-Kampfflugzeug des Typs F-15E abgeschossen hat, war am Freitag bekannt geworden. Ein Besatzungsmitglied – der Pilot – konnte gerettet werden, das andere – der Waffensystemoffizier – wurde vermisst.