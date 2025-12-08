Die neue US-Sicherheitsstrategie zeichnet ein düsteres Bild von Europa. Der Kreml hingegen wird in dem Papier gelobt. Entsprechend groß ist die Empörung in Brüssel. Und auch in Berlin, wo das Papier mehr als Ideologie denn als Strategie gesehen wird, da die USA unter anderem einen angeblichen Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa beklagen. Man sehe hier „die Handschrift von Viktor Orbán“, sagt der EU- und Nato-Korrespondent der SZ in Brüssel, Hubert Wetzel. Rational aber sei der Hass der Trump-Regierung auf Europa kaum zu erklären.
Weitere Nachrichten: EU-Innenminister planen strengere Regeln bei Abschiebungen, Selenskij sucht Hilfe in Brüssel, Missbrauch im Bistum Passau.
Zum Weiterlesen:
Hier lesen Sie Hubert Wetzels Analyse der neuen US-Sicherheitsstrategie gegenüber Europa.
Wetzels Kommentar über den Furor aus Washington finden Sie hier.
Den Text darüber, wie leicht es ist, Spiegel-Bestseller-Autor zu werden, lesen Sie hier.
So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:
„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.
Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.