Die Kritik der US-Regierung an Europa und die Pläne für eine stärkere politische Einmischung auf dem Kontinent, die in der neuen Sicherheitsstrategie der USA zu lesen sind, lösen in Deutschland ernste Sorgen aus. „Ich würde aus solcher Strategie nicht den Schluss ziehen, dass wir mit Amerika brechen“, sagte Verfassungsschutz-Präsident Sinan Selen am Montag in Berlin auf einem Symposium seiner Behörde. Deutschland müsse jedoch seine Allianzen überprüfen und sich stärker als bislang europäisch vernetzen, mahnte Selen.