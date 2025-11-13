US-Shutdown nach 43 Tagen beendet. Der amerikanische Präsident Trump hat das Gesetz zum Haushaltskompromiss unterzeichnet, der längste Shutdown der US-Geschichte ist damit beendet. Zuvor hatte das Repräsentantenhaus den Übergangshaushalt abgesegnet. Zum Liveblog zur US-Politik

Koalition erzielt grundsätzliche Einigung beim neuen Wehrdienst. Unterhändler von Union und SPD sind sich nach langem Ringen im Kern über den Wehrdienst einig. Über Details sollen am Donnerstag die Fraktionen informiert werden. Die Bild berichtet, dass alle Männer eines Jahrgangs gemustert werden sollen. Kommen nicht genug Freiwillige zusammen, entscheide das Los. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Frankreich gedenkt der Opfer des 13. November. Zum 10. Jahrestag der Terrornacht von Paris sagen drei Viertel aller Franzosen in einer Umfrage, dass sie Angst vor neuen Attentaten haben. Die Gefahrenlage habe sich stark verändert, erklären Chefermittler. Zum Artikel (SZ Plus)

Emissionen aus Kohle, Öl und Gas steigen auf Rekordhoch. Noch nie wurden so viel Kohle, Öl und Erdgas verbrannt wie in diesem Jahr, zeigt der Bericht der internationalen Forschungsinitiative „Global Carbon Project“. Die Emissionen aus der Landnutzung sind gesunken, insgesamt sind die Emissionen deswegen nicht weiter gestiegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel dringt auf Ende des deutschen Waffenembargos. Der Waffenstillstand in Gaza sei „ein guter Grund“, den Lieferstopp aufzuheben, findet der israelische Botschafter in Berlin, Ron Prosor. Israel brauche Unterstützung im Kampf gegen Dschihadisten. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Das Rückgrat digitaler Infrastruktur. Open Source gehört zum digitalen Fundament – und wird trotzdem oft gefährlich unterschätzt. Im Interview erklärt Adriana Groh, Leiterin der Sovereign Tech Agency, warum Deutschlands technologische Souveränität davon abhängt, freie Software zu stärken. Heute auch wichtig: Was der Bitkom bei der föderalen Modernisierungsagenda fordert. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Klingbeils schwierige China-Reise. Finanzminister Lars Klingbeil reist am Sonntag nach China – als erstes Mitglied der Bundesregierung. Das war so nicht geplant, sondern ist ein diplomatischer Unfall. Genau das birgt Gefahren. China wird versuchen, einen Keil in die schwarz-rote Koalition zu treiben. Worauf es ankommt und was nicht passieren darf. Zum Briefing