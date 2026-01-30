Falls Sie heute frierend auf eine S-Bahn oder einen ICE warten, können Sie sich wenigstens auf die Lektüre Ihrer SZ freuen. Dort finden Sie nämlich ein Portrait jener Frau, die für den verspäteten Zug letztlich verantwortlich ist - Evelyn Palla, die Chefin der Deutschen Bahn. Wobei Palla erst seit knapp vier Monaten im Amt ist und deswegen darauf hinweisen kann, dass sie noch gar nicht genug Zeit hatte, alle Altlasten im heruntergewirtschafteten Bahn-Netz zu beseitigen.

Palla will den Konzern jetzt vom Kopf auf die Füße stellen. „Den meisten Deutschen würde es vermutlich reichen, wenn sie die Züge wieder so auf die Gleise bekäme, dass sie dort ankommen, wo sie hinsollen, im besten Fall sogar pünktlich“, schreibt meine Kollegin Vivien Timmler, die Palla für diese Reportage begleitet hat.

Ein Klassiker deutscher Kontroversen ist (neben dem Ärger über die Bahn) der Streit über eine nicht ordnungsgemäß erlangte Doktorwürde. Aktuell ist Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt betroffen: Die TU Chemnitz hat ihm den Titel entzogen, Voigt will dagegen klagen. Björn Höcke, Chef der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, fordert den Rücktritt von Voigt, wie SZ-Korrespondentin Iris Mayer berichtet. Interessant dabei ist, dass Höcke selbst etliche Altlasten mit sich herumschleppt, so wurde er wegen des Verwendens von SA-Parolen rechtskräftig verurteilt. Zurückgetreten ist er als Landes- und Fraktionschef allerdings nicht.

Die Aufarbeitung eigener Skandale ist eine Disziplin, mit der sich die Deutsche Bank hervorragend auskennt. Neuester Fall: Wegen des Verdachts von Geldwäsche im Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch kamen jüngst Ermittler in die Zentrale der Deutschen Bank - einen Tag, bevor Konzernchef Christian Sewing die Jahreszahlen vorstellte. Nach Angaben der Bank geht es bei den fragwürdigen Vorgängen um Altlasten. SZ-Expertin Meike Schreiber fragt in ihrer Analyse: Ist diese Darstellung plausibel?

Was heute wichtig ist

Wie ICE die USA spaltet. Die Demokraten wollen nach den Toten von Minneapolis die Einwanderungsbehörden bremsen – aber offenbar keinen Shutdown des Haushalts. Doch auch Republikanern geht Trumps Vorgehen gegen Einwanderer zu weit. Zuletzt wurde der fünfjährige Liam Conejo Ramos mit seinem Vater in Abschiebehaft genommen. Zum Artikel

Trump: Putin hat einwöchige Angriffspause auf Kiew zugesagt. Der US-Präsident behauptet, der russische Präsident wolle auf seine Bitte hin die Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt aussetzen – wegen der großen Kälte dort. Eine Bestätigung aus Moskau gibt es bislang nicht. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

CDU geht mit umstrittenen Forderungen in den Parteitag. Die Union will auf ihrem Parteitag über ein Verhüllungsverbot abstimmen, Nichtregierungsorganisationen sollen laut einem Antrag künftig der „parteipolitischen Neutralität“ verpflichtet werden, die Handynutzung an Schulen soll strenger reguliert werden. Zudem will sich die Union laut einem Antrag künftig für Mindestlohn in der Landwirtschaft einsetzen. Zum Artikel

EXKLUSIV Justiz auf Mallorca: Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Haft für deutsche „Kegelbrüder“. Eine Gruppe junger Männer aus dem Münsterland soll im Mai 2022 einen Häuserbrand am Ballermann verursacht haben. Vier Jahre später liegt die Anklageschrift vor. Demnach sollen die Männer brennende Zigarettenstummel auf das Dach einer Bar geworfen haben – die Ermittler glauben, Bier könnte wie ein Brandbeschleuniger gewirkt haben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Sicherheit vor Transparenz? Digitalpolitik ist derzeit Sicherheitspolitik: Im Fokus stehen das Kritis-Dachgesetz und der Umgang mit der US-Software Palantir. Während beim Schutz kritischer Infrastrukturen mittlerweile Einigkeit herrscht, dreht sich die Debatte um Palantir weiter. Das System sei laut des CDU-Abgeordneten Marc Henrichmann europäischen Mitbewerbern noch „deutlich voraus“. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Die gefährliche Abwärtsspirale von Yuan und Dollar. Der Euro gerät zwischen die Fronten. Während China und die USA ihre Währungen schwächen, droht Europa zur teuren Insel im globalen Handel zu werden – mit fatalen Folgen für deutsche Exporte. Bundeskanzler Friedrich Merz ist in Sorge, doch Europas Reaktion lässt auf sich warten. Kommt der digitale Euro zur Rettung – oder zu spät? Zum Briefing Alle S