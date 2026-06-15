Der 84-jährige republikanische US-Senator Mitch McConnell ist ins Krankenhaus gebracht worden. Das berichten übereinstimmend die US-Sender CNN und Fox News und zitierten seinen Sprecher David Popp. „Er wird dort hervorragend versorgt“. Angaben zum Grund des Krankenhausaufenthalts oder dem Gesundheitszustand McConnells machte er demnach nicht. Der konservative Politiker gilt seit Langem als wichtiger Strippenzieher, er sitzt seit 1985 im US-Senat. Bevor John Thune dort Mehrheitsführer der Republikaner wurde, hatte McConnell in der Kammer jahrelang die Geschicke seiner Partei gelenkt. Dabei schrieb er Geschichte als der am längsten amtierende Anführer einer Partei in der Parlamentskammer. Auch während Donald Trumps erster Präsidentschaft führte er dort die Republikaner an - und spielte eine wichtige Rolle für dessen erste Amtszeit. Während Trumps zweiter Amtszeit fiel er allerdings auch mit Kritik an dessen Politik auf.