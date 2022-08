Sie glauben noch an ihn: Anhänger von Ex-Präsident Trump in der Nähe seines Anwesens Mar-a-Lago in Palm Beach.

Von Fabian Fellmann, Washington

Über den eigenen Reichtum zu reden, ja gar ein bisschen damit zu prahlen, ist in den USA keineswegs etwas Anrüchiges. Ungeschickt aber ist es, wenn man ein politisches Amt erobern will in einem Bundesstaat, in dem die Arbeitslosigkeit hoch, die Teuerung stark und die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie schwach ist. Also übt sich der Republikaner Mehmet Oz, der in Pennsylvania für den US-Senat kandidiert, in Bescheidenheit. Zwei Häuser nenne er sein Eigen, sagte er vergangene Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung.