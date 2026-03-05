Zum Hauptinhalt springen

Krieg in IranUS-Senat will Trumps Angriffe nicht stoppen

Lesezeit: 2 Min.

Der Minderheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer, war letztlich nicht erfolgreich. Er sagte, die Geschichte werde die Parlamentskammer danach beurteilen, wie sie handle.
J. Scott Applewhite/AP

Die Demokraten wollten den Präsidenten dazu zwingen, den Krieg zu beenden. Aber nur ein einziger Republikaner stimmte für eine Resolution, die Trumps Befugnisse eingeschränkt hätte – ein Demokrat sogar dagegen.

Von Charlotte Walser, Washington

