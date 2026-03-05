Krieg in IranUS-Senat will Trumps Angriffe nicht stoppen
Die Demokraten wollten den Präsidenten dazu zwingen, den Krieg zu beenden. Aber nur ein einziger Republikaner stimmte für eine Resolution, die Trumps Befugnisse eingeschränkt hätte – ein Demokrat sogar dagegen.
Von Charlotte Walser, Washington
Großbritannien und die USA:Trump macht Schluss mit Starmer
Der US-Präsident brüskiert den britischen Premier wegen dessen später Zusage, den USA Militärbasen zur Verfügung zu stellen. In London wachsen die Zweifel, ob sich die Briten aus dem Krieg in Iran heraushalten können.
