Nach dem haushohen Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen zeichnet sich eine Kampfabstimmung um den Posten des Mehrheitsführers im Senat ab. Senator Chris Van Hollen kündigte an, dass er gegen den bisherigen Minderheitsführer Chuck Schumer antreten werde. Van Hollen sieht es als einen Richtungsstreit. Die Wähler hätten nicht nur die Politik von Präsident Donald Trump abgelehnt, sondern wollten auch einen härteren Kurs gegen ein Wirtschaftssystem, das „zugunsten der sehr vermögenden und gegen arbeitende Menschen manipuliert“ sei. Dafür müsse man den Status quo ablehnen.