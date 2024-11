Von Christian Zaschke

In diesen Tagen der sehr guten Nachrichten für Donald Trump gibt es eine, die vielleicht nicht ganz so hervorragend für ihn ist, wie er das wollte. Die Republikaner im Senat haben am Mittwoch beschlossen, den 63 Jahre alten John Thune zu ihrem neuen Mehrheitsführer zu ernennen. Thune, der aus South Dakota stammt, setzte sich bei einer – und das ist wichtig – geheimen Wahl gegen John Cornyn aus Texas und Rick Scott aus Florida durch.