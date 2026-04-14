Gestern hat die schwarz-rote Koalition beschlossen, die Mineralölsteuer um etwa 17 Cent pro Liter für zwei Monate zu senken. Sie hat damit in der Ölkrise, ausgelöst durch den Iran-Krieg, genau das getan, was viele Ökonomen für falsch halten: alle entlastet, die Verbrenner fahren.

Lernen aus der Krise könnte anders gehen, kommentiert mein Kollege Michael Bauchmüller. Zum Beispiel hätte der Umstieg auf ein Elektroauto stärker gefördert werden können. Das jetzt wieder angewendete Prinzip Gießkanne kostet den Staat Milliarden, ausgerechnet während der Wirtschaftsflaute.

Wenn die deutsche Politik ratlos macht, hilft seit Sonntagabend der Blick nach Ungarn: Dort hat Péter Magyar die Wahl fulminant gewonnen, seither ist er Hoffnungsträger all jener, die in der EU die Zukunft des Kontinents sehen. Eine Erleichterung.

Doch wer ist er eigentlich? Unsere Korrespondentin Verena Mayer beschreibt den Mann, der bis Februar 2024 ein eher unscheinbarer Fidesz-Funktionär war, dessen Ex-Frau Karriere unter Viktor Orbán gemacht hatte. In Migrationsfragen tickt er ähnlich wie Orbán. Doch er will Ungarn in die Rechtsstaatlichkeit zurückführen. Den EU-Hilfskredit für die Ukraine will er laut Meldungen zumindest nicht blockieren, daran beteiligen soll Ungarn sich demnach aber auch nicht.

Verlierer dieser Wahl sind auch Donald Trump und Wladimir Putin, stellt mein Kollege Hubert Wetzel fest: „Vielleicht – nur vielleicht – erkennen ja auch die Wähler in anderen europäischen Staaten, dass ihr Leben in Wahrheit gar nicht durch eine gelegentliche Pride-Parade oder ein Windrad bedroht wird, sondern durch diese beiden macht- und kriegsbesoffenen Haudrauf-Präsidenten“, schreibt er.

Der eine Haudrauf-Präsident hat Papst Leo XIVhat sich gerade auf seiner Plattform Truth Social als Jesus inszeniert, was sogar konservativen Christen zu weit ging. Trump löschte den Post, seine Papst-Attacke aber ließ er stehen. Der bleibt angesichts der Trump-Tiraden gelassen.

Was heute wichtig ist

Amerika blockiert die Straße von Hormus – wie geht es weiter? Trump will Iran durch die US-Blockade der Straße von Hormus vom Ölexport abschneiden. Iran drohte mit der „Einführung neuer Kriegsführungsmethoden“. Die Verhandlungen zwischen den Ländern sollen weitergehen, die Waffenruhe ist bis 21. April vereinbart. Derweil sinken Trumps Beliebtheitswerte in den USA auf neue Tiefstände. Zum Artikel

Hohe Spritpreise: „Es gab eine gespürte Dringlichkeit, aktiv zu werden“. Es sei „viel einfacher“, Entlastungen breit zu streuen, sagt der Verkehrsforscher Philipp Scharfenberger. Trotzdem wäre es aus seiner Sicht besser, „Gruppen, die es nötig haben, gezielt zu unterstützen“. Zum Interview

Nach der Wahl: Diese Pläne hat Magyar für Ungarn. Magyar hat die Wahl in Ungarn mit einem pro-europäischen Kurs und Reformversprechen gewonnen. Unter anderem will er die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf zwei Wahlperioden begrenzen, für öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen soll es eine Sendepause geben, Ungarn soll der Euro-Zone beitreten. Der Überblick. Zum Artikel

AfD-Verteidigungspolitiker Lucassen tritt zurück. Der AfD-Politiker Rüdiger Lucassen hat seine Ämter als verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion, Leiter des Arbeitskreises Verteidigung und Obmann im Verteidigungsausschuss niedergelegt. Er kam damit einer möglichen Abwahl zuvor. Er hatte die Parteiführung durch Alleingänge verärgert. Zum Artikel

US-Sängerin Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück. Die Schauspielerin Ruby Rose berichtet von einem Übergriff in einem Nachtklub im australischen Melbourne, der sich in den 2000er-Jahren ereignet haben soll. Perry weist die Anschuldigungen als „gefährliche, rücksichtslose Lügen“ zurück. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Transatlantischer Digitaldialog zwischen Konflikt und Kooperation. Der geplante Dialog über Digitalgesetze zwischen der EU und den USA sorgt für Spannungen. Während Brüssel betont, an seinen Regeln festzuhalten, warnen kritische Stimmen vor Einflussnahme aus Washington. Auch wichtig: Der digitalpolitische Verein D64 legt heute ein neues KI-Grundwertepapier vor. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wolfram – Chinas nächste Rohstoffwaffe. Deutschlands Rüstungswirtschaft fürchtet einen Mangel an Wolfram, denn China fördert 80 Prozent der globalen Produktion und schränkt seit Februar 2025 die Exporte ein. Die Welt sucht Alternativen für das Schwermetall, das Legierungen besonders hart und temperaturbeständig macht. Die USA setzen nun auf Wolfram-Mine in Südkorea, die bis März stillgelegt war. Zum Briefing