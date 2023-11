US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat bei einem Besuch in Kiew die Solidarität seines Landes mit der Ukraine betont. "Ich bin hier, um eine wichtige Botschaft zu überbringen", schrieb Austin am Montag auf der Online-Plattform X. "Die Vereinigten Staaten werden weiterhin an der Seite der Ukraine in ihrem Kampf für Freiheit gegen die russischen Aggressoren stehen, heute und in der Zukunft." In Kiew kam Austin unter anderem mit Präsident Wolodimir Selenskij zusammen. Dieser gab bekannt, dass sein Land ein neues Rüstungspaket im Wert von 100 Millionen US-Dollar erhält. Es umfasst unter anderem Stinger-Flugabwehrraketen sowie einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars. "Insbesondere wird es mehr Artilleriegeschosse geben, die jetzt besonders benötigt werden", sagte Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft. Diese Militärhilfe war bereits vom US-Kongress beschlossen worden. Dort wachsen unter den Republikanern allerdings Vorbehalte gegen die Unterstützung der Ukraine. Wegen des Kriegs im Gazastreifen rücken die Entwicklungen in dem von Russland angegriffenen Land zunehmend an den Rand der Weltöffentlichkeit. Russland hält etwa ein Fünftel der Ukraine besetzt. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht.