Der von Präsident Donald Trump unterstützte Republikaner Clay Fuller hat die Nachwahl um einen Sitz im US-Repräsentantenhaus in

Georgia gewonnen. US-Medien meldeten, dass sich ⁠der ehemalige Staatsanwalt gegen den Demokraten Shawn Harris durchgesetzt hat. Die Wahl war nötig geworden, da die bisherige Abgeordnete, ‌die konservative Hardlinerin Marjorie ‌Taylor Greene, ihr Mandat im Januar nach einem öffentlichen Bruch mit Trump niedergelegt hatte. Obwohl Harris verlor, gilt sein Ergebnis in dem stark republikanisch geprägten Bezirk als Achtungserfolg. Nach Auszählung von 76 ‌Prozent der Stimmen kam er auf 44,4 Prozent und ‌lag damit rund elf Prozentpunkte hinter Fuller. Fullers Sieg vergrößert die knappe Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus wieder auf 217 zu 214 Sitze.