Nachdem die unterlegene Kamala Harris am Mittwoch bei Trump angerufen und zum Sieg gratuliert hatte – so wie man das eben macht, wenn man nicht gerade Donald Trump heißt – veröffentlichte dessen Kampagne eine schriftliche Stellungnahme, in der es hieß, Trump habe Harris’ „Stärke“, „Professionalität“ und „Hartnäckigkeit“ während des gesamten Wahlkampfes anerkennend gelobt. Beide „Leader“ seien sich einig gewesen, dass es jetzt wichtig sei, das Land wieder zu einen. Der Zynismus, der aus diesen Zeilen trieft, dürfte für Harris schwer zu ertragen sein, denn es war ja Trump, der die politischen Lager der Nation gegeneinander aufgehetzt hatte und zu dessen Kampagnenstrategie es offenbar gehörte, den Vornamen seiner Gegnerin konsequent falsch auszusprechen.

Der ehemalige und auch künftige Präsident der Vereinigten Staaten hat nun eine Übergangszeit von 75 Tagen vor sich, bevor er am 20. Januar in Washington zum zweiten Mal vereidigt wird. Er dürften hinsichtlich der Überlebenschancen des demokratischen System der USA 75 vorentscheidende Tage werden, denn in dieser Zeit kann Trump ein Team aus seinen engsten Vertrauten und treuesten Untergebenen für die entscheidenden Regierungsämter zusammenstellen. Etwa 4000 Posten gilt es zu besetzen, angefangen vom Kabinett bis hin zu Stabschefinnen, Beratern, Sprecherinnen und Kommissionsmitgliedern.

Trump kann sich sein Personal nach Belieben zusammenstellen

Laut der Agentur AP müssten etwa 1200 dieser Jobs, die Trump zu vergeben hat, vom Senat bestätigt werden. Da hilft es ihm natürlich, dass die Demokraten in der Nacht zum Mittwoch nicht nur das Weiße Haus, sondern auch noch die Senatsmehrheit verloren haben. Donald Trump kann sich in Washington ein Umfeld ganz nach seinen Wünschen zusammenstellen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Jahr 2016, als er zwar auch mit einer Senatsmehrheit in seine Präsidentschaft startete, aber zwischen viel mehr Konkurrenten in der eigenen Partei und im Regierungsbetrieb. Inzwischen gibt es bei den Republikanern kaum noch jemanden, der es wagen würde, Trump zu widersprechen. Fast alle, die es getan haben, wurden von der MAGA-Bewegung ersetzt.

Es ist keine Übertreibung, hier auch von einem Familienclan zu sprechen, denn Trump umgibt sich wie kaum ein anderer Spitzenpolitiker der westlichen Welt mit Verwandten und Angeheirateten. In seiner ersten Amtszeit waren vor allem seine Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner prägend, beide haben sich inzwischen aus dem politischen Tagesgeschäft zurückgezogen. Ivanka Trump war bei der Wahlparty in West Palm Beach zum ersten Mal seit langer Zeit überhaupt mit ihrem Vater auf einer Bühne zu sehen. Die einflussreicheren Familienmitglieder sind inzwischen Ivankas Brüder Donald Trump Jr. und Eric Trump sowie dessen Ehefrau Lara. Donald Jr. hat die kommende Regierung allein schon deshalb entscheidend geprägt, weil er seinen Vater von dem Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance überzeugte.

Auch in Trumps „Transition Team“, das von West Palm Beach aus operieren soll, dürften die beiden ältesten Söhne zentrale Rollen spielen. Dazu kommen Tulsi Gabbard und Robert F. Kennedy Jr., die beide Erfahrungen als gescheiterte Präsidentschaftskandidaten vorweisen können.

Über Kennedy hatte Trump bereits in seiner Siegesrede in der Nacht zum Mittwoch gesagt, er solle helfen, das Land wieder gesund zu machen („to help make America healthy again“), was man wohl so interpretieren kann, dass Trump einen Impfgegner und Verschwörungsschwurbler zum Gesundheitsberater machen will.

Als Secretary of State, also Außenminister, wird unter anderem Richard Grenell gehandelt. Der frühere US-Botschafter in Berlin ist definitiv einer der Top-Diplomaten unter den MAGA-Hardlinern. Diese Personalie würde die deutschen Ängste vor einem Abkapseln der USA von der NATO und vor dem Ende der Unterstützung für die Ukraine nicht mildern. Als mögliche Alternative zu Grenell gilt Marco Rubio, der Senator aus Florida. Er hat sich von einem partei-internen Trump-Gegner zu einem Freund entwickelt - das muss aber kein Hindernis sein. Der Boss mag reuige Sünder, wie unter anderem die Karriere von J.D. Vance zeigt. Der ehemalige Außenminister Mike Pompeo gilt wiederum als Kandidat für das Verteidigungsressort.

Eine der wichtigsten Personalentscheidungen für Trump dürfte aber wohl die des Attorney General sein, also des Justizministers, denn in dessen Aufgabenbereich fallen gleich zwei zentrale Anliegen des 47. US-Präsidenten: Erstens, die Prozesse stoppen, die gegen ihn auf Bundesebene laufen. Zweitens, sich juristisch an seinen politischen Gegnern rächen, so wie es Trump immer wieder angedroht hat. Als aussichtsreicher Kandidat für diesen wichtigen Posten gilt Jeff Clark, der in Georgia gemeinsam mit Trump angeklagt wurde - wegen des Umsturzversuchs nach der Wahl von 2021. Alternativ stünde aber auch Mike Lee zur Verfügung, der vor vier Jahren ebenfalls eine zentrale Rolle spielte in dem Vorhaben, Trump nach der verlorenen Wahl an der der Macht zu halten.

Wenn es nach den Liebesbekundungen geht, die Trump in der Wahlnacht verteilte („I love you, Elon“, „Susie. Come, Susie. Come here, Susie“), dann sind zwei Top-Jobs der nächsten Regierung praktisch schon vergeben. Den gebürtigen Südafrikaner Elon Musk will Trump zu einer Art Spar-Minister für Bundesausgaben machen. Musk hat bereits angekündigt, dass er da Milliarden-Spielräume sieht. Die bisherige Co-Kampagnenmanagerin Susie Wiles gilt als Favoritin den Posten des Chief of Staff. Wir nennen sie „The Ice“, sagte Trump über Wiles in der Hitze der Nacht von West Palm Beach. Und das sollte wohl ein großes Kompliment sein.