Der prominente Demokrat Beto O'Rourke bewirbt sich nicht mehr um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei. Es sei inzwischen klar, dass seine Kandidatur nicht erfolgreich sein könne, erklärte der frühere texanische Abgeordnete am Freitag in einem Blogbeitrag. Nun sei es das Wichtigste, dass sich die Partei auf einen Kandidaten verständige, um Präsident Donald Trump bei der Wahl in einem Jahr mit vereinten Kräften zu schlagen, erklärte er weiter.

O'Rourke war in den Wettbewerb im März eingestiegen, nachdem er von Talkmasterin Oprah Winfrey angepriesen wurde und die Vanity Fair ihm eine Titelgeschichte gwidmet hat. Derzeit bewerben sich immer noch mehr als ein Dutzend Demokraten darum, für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Die Favoriten sind derzeit der frühere Vizepräsident Joe Biden und die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Inzwischen hat sich Elizabeth Warren in dem Rennen nach ganz vorne geschoben

Die parteiinternen Vorwahlen, bei denen die Demokraten ihren Kandidaten für die Wahl im November 2020 festlegen, beginnen erst im Februar. Trump will bei der Wahl für die Republikaner antreten und sich eine zweite Amtszeit sichern.