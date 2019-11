Der prominente amerikanische Demokrat Beto O'Rourke bewirbt sich nicht mehr um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei für 2020. Ziel seiner Kampagne sei immer gewesen, klar zu sehen, ehrlich zu sprechen und entschlossen zu handeln, teilte der 47-Jährige mit. Es sei inzwischen klar, dass seine Kandidatur nicht erfolgreich sein könne, erklärte der frühere texanische Abgeordnete am Freitag in einem Blogbeitrag. In diesem Sinne erkläre er, dass sein Dienst für das Land nicht der eines Präsidentschaftsbewerbers oder Kandidaten sein werde. Dabei ließ er allerdings offen, ob sich nochmal für den Senat oder andere politische Funktionen und Ämter bewerben wird.

Es sei im besten Interesse seiner Partei, sich nun um einen einzigen Kandidaten zu versammeln, begründete O'Rourke den Schritt. Nun sei es das Wichtigste, dass sich die Partei auf einen Kandidaten verständige, um Präsident Donald Trump bei der Wahl in einem Jahr mit vereinten Kräften zu schlagen. Im März hatte er seine Bewerbung erklärt, nachdem er 2018 die Wahl in den US-Senat gegen den republikanischen Amtsinhaber Ted Cruz knapp verpasst hatte. Zudem wurde er von Talkmasterin Oprah Winfrey angepriesen und die Vanity Fair widmete ihm eine Titelgeschichte.

Derzeit bewerben sich immer noch mehr als ein Dutzend Demokraten darum, für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Die Favoriten sind derzeit der frühere Vizepräsident Joe Biden und die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Inzwischen hat sich Elizabeth Warren in dem Rennen nach ganz vorne geschoben.

Die Vorwahlen der Partei starten im Februar im Bundesstaat Iowa. Laut einer Umfrage der New York Times führt Warren dort derzeit mit 22 Prozent vor Sanders mit 19 und Biden mit 17 Prozent. Im Sommer hatte bereits die New Yorker Senatorin Kirsten Gillibrand das Handtuch geworfen. Ihr Wahlkampfmanager begründete den Rückzug damals mit mangelnden Erfolgschancen.

Donald Trump will bei der Wahl erneut für die Republikaner antreten und sich eine zweite Amtszeit sichern. Er antwortete umgehend mit einem ironischen Twitter-Tweet mit einer Anspielung auf die Vanity Fair, die ihn als "geborenen" Präsidentschaftskandiaten bezeichnet hatte: "Oh no, Beto just dropped out of race for President despite him saying he was "born for this." I don't think so!"