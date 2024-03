Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence will seinen ehemaligen Chef Donald Trump nicht bei der Präsidentenwahl im November unterstützen. Es sei "wohl nicht überraschend", dass er keinen formellen Wahlaufruf - auf Englisch "endorsement" - für den Republikaner abgeben werde, sagte Pence am Freitag dem Sender Fox News. Trumps "Veep" hatte ihm treu gedient, jedoch nach dem Sturm auf das Kapitol mit dem Geschäftsmann gebrochen. In seiner Rolle als Präsident des Senats leitete Pence am 6. Januar 2021 formell die Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden, als Trumps Anhänger ins Parlament eindrangen. Pence war selbst als Präsidentschaftsbewerber angetreten, hatte dann jedoch vor dem Beginn der Vorwahlen angesichts schlechter Umfragewerte aufgegeben.