US-Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr über eine Milliarde Dollar mit Krypto-Geschäften eingenommen. Allein seine Beteiligung an World Liberty Financial brachte ihm weit über 500 Millionen Dollar ein, wie aus einer von der Regierung veröffentlichten Einkommenserklärung hervorgeht. World Liberty Financial ist ein Unternehmen der Familie des US-Präsidenten. Weitere 635 Millionen Dollar kassierte Trump mit Lizenzgebühren der sogenannten Celebration Coins. Dahinter steht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge Trumps Geschäft mit Meme Coins. Das sind digitale Münzen, die Bilder aus dem Internet oder der Popkultur aufgreifen. Auch Trump selbst ließ kurz vor seinem Amtsantritt einen Meme Coin mit seinem Konterfei namens „$TRUMP“ auflegen. Die Krypto-Einnahmen des Präsidenten stehen auch deshalb im Fokus, weil seine Regierung den Handel mit Digitalwährungen erheblich vorantreibt.