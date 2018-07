30. Juli 2018, 21:20 Uhr US-Präsident Trump "ohne Vorbedingungen" zu Treffen mit Iran bereit

US-Präsident Donald Trump hat überraschend erklärt, zu einem Treffen mit der Führung Irans bereit zu sein.

Eine solche Zusammenkunft sei ohne Vorbedingungen möglich, wenn das Land dies wolle, sagte Trump bei einer Pressekonferenz mit Italiens Ministerpräsident Conte.

Zuvor hatte Trump Conte für dessen Einwanderungspolitik gelobt.

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten dazu bereit, sich mit dem iranischen Staatschef Hassan Rohani zu treffen. Er stelle für eine solche Begegnung auch "keine Vorbedingungen", sagte Trump in Washington während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte. Wenn die iranische Führung ein Treffen wünsche, dann tue er dies, sagte Trump. "Ich würde mich mit jedem treffen. Ich glaube an Meetings." Das gelte insbesondere, wenn es um Krieg gehe, sagte der US-Präsident.

Wenn ein sinnvolles Atomabkommen mit dem Iran getroffen werden könnte, dann wäre das "gut für sie, gut für uns, gut für die Welt". Das bisherige Abkommen, sei dagegen "eine Verschwendung von Papier" gewesen, fügte Trump hinzu. Die USA waren im Mai aus dem Vertrag ausgestiegen, der Teheran davon abhalten soll, nuklear aufzurüsten.

Zuvor hatte Trump Conte für dessen Einwanderungspolitik gelobt. "Ich stimme sehr überein mit dem was Sie tun im Bezug auf Migration und illegale Immigration und sogar legale Migration", sagte Trump bei einem Fototermin im Oval Office vor Journalisten.

Conte habe eine sehr strikte Haltung beim Thema Grenzsicherung eingenommen, "Viele andere Länder in Europa sollten das auch tun", sagte Trump. Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit mehrfach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für deren aus seiner Sicht zu liberale Flüchtlingspolitik kritisiert.

Die migrationspolitische Agenda der neuen Regierung in Rom und allen voran des rechten Innenministers Matteo Salvini ist auf Abschottung ausgelegt. Um den Druck auf andere EU-Staaten zu erhöhen und Italien bei dem Umgang mit Geflüchteten zu entlasten, verweigerten Behörden in den vergangenen Wochen mehrfach Schiffen mit geretteten Migranten an Bord die Einfahrt in italienische Häfen. Selbst Schiffe der eigenen Küstenwache mit Flüchtlingen als Passagiere durften zeitweise nicht anlegen. Trump hatte sich schon in den vergangenen Wochen lobend über Conte geäußert.