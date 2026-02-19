Zum Hauptinhalt springen

Naher OstenEs spricht viel dafür, dass Trump Iran angreift

Lesezeit: 3 Min.

Der Flugzeugträger USS „Gerald Ford“ dürfte bis zum Wochenende vor der israelischen Mittelmeerküste eintreffen. Ein weiterer US-Flugzeugträger befindet sich bereits im Persischen Golf.
Der Flugzeugträger USS „Gerald Ford“ dürfte bis zum Wochenende vor der israelischen Mittelmeerküste eintreffen. Ein weiterer US-Flugzeugträger befindet sich bereits im Persischen Golf. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Noch laufen diplomatische Gespräche zwischen Iran und den USA, aber die US-Regierung warnt: Präsident Trump könnte schon am Wochenende einen Militärschlag gegen die Islamische Republik befehlen.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Hakan Fidan, der türkische Außenminister, ist niemand, der Dinge leichtfertig preisgibt, aber vergangene Woche kam er ein wenig ins Plaudern. In einem Interview mit CNN Türk erzählte er von einem Anruf seines amerikanischen Kollegen Marco Rubio im Juni 2025. Rubio habe ihn um etwas gebeten, so Fidan: „Sag den Iranern, dass in den nächsten Stunden alles passieren kann.“ Eine Warnung, dass der Krieg anfängt. In der Nacht begannen die israelischen Luftangriffe auf Iran.

