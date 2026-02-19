Hakan Fidan, der türkische Außenminister, ist niemand, der Dinge leichtfertig preisgibt, aber vergangene Woche kam er ein wenig ins Plaudern. In einem Interview mit CNN Türk erzählte er von einem Anruf seines amerikanischen Kollegen Marco Rubio im Juni 2025. Rubio habe ihn um etwas gebeten, so Fidan: „Sag den Iranern, dass in den nächsten Stunden alles passieren kann.“ Eine Warnung, dass der Krieg anfängt. In der Nacht begannen die israelischen Luftangriffe auf Iran.