Hakan Fidan, der türkische Außenminister, ist niemand, der Dinge leichtfertig preisgibt, aber vergangene Woche kam er ein wenig ins Plaudern. In einem Interview mit CNN Türk erzählte er von einem Anruf seines amerikanischen Kollegen Marco Rubio im Juni 2025. Rubio habe ihn um etwas gebeten, so Fidan: „Sag den Iranern, dass in den nächsten Stunden alles passieren kann.“ Eine Warnung, dass der Krieg anfängt. In der Nacht begannen die israelischen Luftangriffe auf Iran.
Naher OstenEs spricht viel dafür, dass Trump Iran angreift
Lesezeit: 3 Min.
Noch laufen diplomatische Gespräche zwischen Iran und den USA, aber die US-Regierung warnt: Präsident Trump könnte schon am Wochenende einen Militärschlag gegen die Islamische Republik befehlen.
Von Raphael Geiger, Istanbul
US-Militärbasen weltweit:Weltmacht, noch immer
Donald Trump behauptet, die militärische Vorherrschaft der USA sei von Russland und China bedroht. Aber stimmt das? Ein Blick auf mindestens 750 Stützpunkte – und in die Geschichte.
Lesen Sie mehr zum Thema