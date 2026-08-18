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US-PräsidentTrump erwartet kein akzeptables Abkommen mit Iran

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US-Präsident Donald Trump erwartet nach eigenen Worten nicht, dass Iran einem für die USA akzeptablen Abkommen zustimmt. „Sie werden nicht die Art von Abkommen schließen, die ich für notwendig halte“, sagte Trump im Oval Office. „Iran darf keine Atomwaffen besitzen“, sagte er weiter. Die USA und Iran hatten sich bereits im Juni auf ein 14-Punkte-Abkommen verständigt, in dem Teheran sich unter anderem verpflichtet hatte, keine Atomwaffen anzustreben. Das ist aber die offizielle iranische Position seit der Ratifizierung des UN-Atomwaffensperrvertrags im Jahr 1970 und insofern kein Zugeständnis an Trump. Allerdings hatten westliche Länder Iran immer wieder vorgeworfen, im Geheimen doch am Bau einer Atombombe zu arbeiten. Iran hat das zurückgewiesen, aber auch keine tiefgreifenden Inspektionen in seinem Land zugelassen.

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