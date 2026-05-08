US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Russland und die Ukraine von einer ab Samstag geltenden dreitägigen Waffenruhe überzeugt. Diese werde die Aussetzung aller Kampfhandlungen sowie den Austausch von 1000 Gefangenen jeder Seite umfassen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er sei Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij sehr dankbar, dass sie zugestimmt hätten, schrieb Trump. Die Gespräche für eine Beendigung des Kriegs – „des größten seit dem Zweiten Weltkrieg“ – gingen weiter. Selenskij bestätigte die Vereinbarung in einem Post auf X und dankte Trump für den diplomatischen Einsatz. Auch der Kreml stimmte dem Vorschlag zu. Das sagte der außenpolitische Berater von Staatschef Wladimir Putin, Juri Uschakow, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete.