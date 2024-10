Wenn US-Präsident Biden am Freitag in Berlin auf Kanzler Scholz, Präsident Macron und Premier Starmer trifft, bringt er ein großes demokratisches Erbe mit. Und eine große Menge Sorgen.

Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt ist Joe Biden doch noch nach Deutschland geflogen, eine Woche später als geplant. Am vergangenen Freitag sollte er in Berlin eintreffen, Hurrikan Milton kam dazwischen, der US-Präsident blieb lieber zu Hause und reiste im Wahlkampf dem Sturm nach Florida hinterher. Der Ukraine-Gipfel, der unter seiner Leitung in Ramstein stattfinden sollte, wurde ebenfalls verschoben. Nun wird also zunächst Teil eins nachgeholt in good old Germany.